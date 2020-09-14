Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына

Немецкая модель Хайди Клум оригинально поздравила сына с 15-летием.

Клум обратилась к сыну: Ты блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни Фото: heidiklum / Instagram

47-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена обнаженной, будучи беременной, а также снимок с новорожденным сыном на руках, сделанный 15 лет назад.

"Генри Гюнтер Адемола Дашту. 15 лет назад в этот день ты появился на свет. Я так горжусь, что ты часть меня. Ты блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С днем рождения, Генри, пусть твой день рождения будет таким же особым, как и ты", – написала она.

47-летняя Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009) и сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Сейчас Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Муж моложе ее на 16 лет.