Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
Новости

"Женщина с большой буквы". 50-летняя Орбакайте оголила грудь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбакайте: Приятная миссия представлять аромат Kristina на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!
Орбакайте: Приятная миссия – представлять аромат Kristina на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 27 октября опубликовала фото в облегающем платье с откровенным декольте.

Певица выбрала платье с лифом, швы которого подчеркивают грудь.

"Приятная миссия – представлять аромат Kristina на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!" – написала она.

"Женщина с большой буквы. Талантливая, тонкая, красивая. Я восхищаюсь личностью, творчеством!" – прокомментировала подписчица polishchuk5465.

"Вы очень сексуальная красотка!" – написал egor8774.

Контекст:

Аромат Kristina создали итальянские парфюмеры Пауло и Тициана Теренци.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

Теги: Кристина Орбакайте, певица, парфюм, грудь, декольте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес
  "Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес
"Женщина с большой буквы". 50-летняя Орбакайте оголила грудь
"Женщина с большой буквы". 50-летняя Орбакайте оголила грудь
"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду
"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду
"Светлана – богиня, а платье – ужас". В сети обсуждают свадебное платье Лободы
"Светлана – богиня, а платье – ужас". В сети обсуждают свадебное платье Лободы
"Рада, что дожила до этого". 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку
"Рада, что дожила до этого". 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку
"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа
"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа
"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром
"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
"Кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
"Кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS