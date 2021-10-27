"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте

Зиневич и Тигипко впервые вместе вышли в свет в октябре 2021 года Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Она предстала в нескольких образах: в серо-голубом тренче, который расстегнула, оголив декольте, а также в белой блузе и черной юбке-карандаш.

"Смех продлевает жизнь, и это известный факт. На позитиве жить приятнее", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

"У тебя красивая улыбка!" – прокомментировала подписчица liudmila_zinevych.