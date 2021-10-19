  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму

Тигипко и Зиневич показали свою буйволиную ферму в Черниговской области.

"Мы нашли тихое, спокойное место в лесу, чтобы было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби", – заверил Тигипко.

На ферме, которую построили три года назад, 85 буйволов. Тигипко заявил, что буйволиное молоко уникально.

"Примерно 9% жирность у него, практически нет казеина и в шесть раз меньше холестерина, чем в коровьем молоке. Поэтому на Кавказе его называют "молоком стариков". Очень уникальное соотношение кальция и фосфора", – отметил Тигипко.

В сюжете Зиневич называли женой Тигипко, но пара не рассказала, узаконила ли отношения. Не стали они говорить и о том, сколько длится их роман. Отмечается, что у них трое детей: 10, девяти и пяти лет. Женщина принимала участие в конкурсах красоты, открыла собственное бистро в Киеве.

Познакомились Тигипко и Зиневич не в Украине.

"Я был инициатором знакомства", – рассказал экс-вице-премьер.

Он заявил, что в политику возвращаться не намерен.

"Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать. И я считаю, что это минус", – сказал он.

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Видео: ТСН / YouTube