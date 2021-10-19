Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2021
 
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"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму

 
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Тигипко рассекретил подробности личной жизни
Тигипко рассекретил подробности личной жизни
Фото: Сергей Тигипко / Facebook

Бывший вице-премьер-министр Украины, 61-летний бизнесмен Сергей Тигипко и его 37-летняя возлюбленная, бизнесвумен Алла Зиневич 18 октября в интервью ТСН на "1+1" рассказали о своем знакомстве и общем деле.

Тигипко и Зиневич показали свою буйволиную ферму в Черниговской области.

"Мы нашли тихое, спокойное место в лесу, чтобы было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби", – заверил Тигипко.

На ферме, которую построили три года назад, 85 буйволов. Тигипко заявил, что буйволиное молоко уникально.

"Примерно 9% жирность у него, практически нет казеина и в шесть раз меньше холестерина, чем в коровьем молоке. Поэтому на Кавказе его называют "молоком стариков". Очень уникальное соотношение кальция и фосфора", – отметил Тигипко.

В сюжете Зиневич называли женой Тигипко, но пара не рассказала, узаконила ли отношения. Не стали они говорить и о том, сколько длится их роман. Отмечается, что у них трое детей: 10, девяти и пяти лет. Женщина принимала участие в конкурсах красоты, открыла собственное бистро в Киеве.

Познакомились Тигипко и Зиневич не в Украине.

"Я был инициатором знакомства", – рассказал экс-вице-премьер.

Он заявил, что в политику возвращаться не намерен.

"Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать. И я считаю, что это минус", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Тигипко 16 октября вместе с Зиневич появился на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Сергей Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch в номере, который вышел в октябре 2021 года, она говорила, что не приемлет брак по расчету.

"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Украина, Чернигов, Сергей Тигипко, бизнес, молоко, политика, женщины, вице-премьер, брак, Алла Зиневич
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