  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму

Тигипко и Зиневич показали свою буйволиную ферму в Черниговской области.
"Мы нашли тихое, спокойное место в лесу, чтобы было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби", – заверил Тигипко.
На ферме, которую построили три года назад, 85 буйволов. Тигипко заявил, что буйволиное молоко уникально.
"Примерно 9% жирность у него, практически нет казеина и в шесть раз меньше холестерина, чем в коровьем молоке. Поэтому на Кавказе его называют "молоком стариков". Очень уникальное соотношение кальция и фосфора", – отметил Тигипко.
В сюжете Зиневич называли женой Тигипко, но пара не рассказала, узаконила ли отношения. Не стали они говорить и о том, сколько длится их роман. Отмечается, что у них трое детей: 10, девяти и пяти лет. Женщина принимала участие в конкурсах красоты, открыла собственное бистро в Киеве.
Познакомились Тигипко и Зиневич не в Украине.
"Я был инициатором знакомства", – рассказал экс-вице-премьер.
Он заявил, что в политику возвращаться не намерен.
"Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать. И я считаю, что это минус", – сказал он.
Тигипко 16 октября вместе с Зиневич появился на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".
Сергей Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.
Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch в номере, который вышел в октябре 2021 года, она говорила, что не приемлет брак по расчету.
"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.