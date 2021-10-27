"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом

На фото она предстала в прозрачном топе и лосинах, а также плотном облегающем топе и боди. Кардашян показала фигуру крупным планом.
Модель сообщила, что новая коллекция белья станет доступна с 9 ноября.
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"Так горячо!" – отметила подписчица soyolif950.
"Тебе не хватает сосков! Просто говорю. Я единственная, кто это заметил? – спросила _sam.kelly_.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
Кардашян основала бренд Skims в 2019 году.