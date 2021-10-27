"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом

На фото она предстала в прозрачном топе и лосинах, а также плотном облегающем топе и боди. Кардашян показала фигуру крупным планом.

Модель сообщила, что новая коллекция белья станет доступна с 9 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Так горячо!" – отметила подписчица soyolif950.

"Тебе не хватает сосков! Просто говорю. Я единственная, кто это заметил? – спросила _sam.kelly_.