"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации

Ребрик напомнила подписчикам, что в Украине перевели часы на зимнее время, и пожелала всем набраться сил перед началом рабочей недели.

"Вам снятся сны? Цветные или черно-белые? Смешные или страшные?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Лиля, глаз не отвести!" – прокомментировала подписчица chupryna414.

"Неистово красива", – заявила bashtova.nataliia.