Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи

Саливанчук запечатлена лежащей на кушетке на животе, в белом топе и с голыми ягодицами, в то время как ей делают процедуру криолиполиза. Это воздействие на жировые ткани посредством холодных температур.

Актриса отметила, что намерена разыграть среди подписчиков подобную процедуру.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".