"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу

"Семейные секреты никогда не вечны. Спросите Пину – ясновидящую и подругу Патриции", – рассказала Хайек о своей героине.

Актриса предстала с длинным каре и красно-каштановым оттенком волос.

"Ты жжешь, Сальмита!" – прокомментировала подписчица nancy0205.

"Малышка", – написал sam_gouws.

У Хайек еще недавно были длинные темно-каштановые волосы. Длина и тон видны на снимке, опубликованном 19 сентября.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". Мировая премьера ленты "Дом Gucci" запланирована на 2 декабря.