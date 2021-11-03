Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь

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Мейхер: Мечты, обращенные к небесам, сбываются
Мейхер: Мечты, обращенные к небесам, сбываются
Фото: nadyameiher / Instagram

39-летняя украинская певица и актриса Надежда Мейхер 3 ноября на странице своего бренда Meiher by Meiher в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черной облегающей юбке и топе с открытыми плечами и декольте.

Мейхер позировала, заведя руки за голову.

"Надя, вы огонь", – отметил подписчик spitsynalek.

"Шикарная, роскошная женщина!" – прокомментировал ramonrukinesh.

Также Мейхер показала фигуру в сетчатом боди. Она засветила ягодицы, позируя спиной к объективу.

"Обалденная фигурка", – прокомментировал arnold_vitalik.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Она замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Пара оформила отношения в 2014 году. У них есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Теги: фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, женщины, актриса, певица, грудь, декольте, ягодицы
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