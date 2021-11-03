"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини

"Солнечные снимки для дождливого дня", – написала она.

На снимках Каменских запечатлена в красном микробикини.

"Пирожок хороший", – прокомментировал подписчик kolhoznik77777.

"Ой, трусы оттопырились!" – отметил _krasavec_.

"Нужно не только писю прятать, а и всю паховую зону тоже", – написал liliinsta_.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.

После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.