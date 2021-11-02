"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике

Семенович: И не надо писать, что мне надо похудеть Фото: ann_semenovich / Instagram

Артистка позирует, сидя в кресле на пляже.

"Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это я в полной красе. И не надо писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь, или удлинить ноги. Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение людей", – написала певица.

"Сосочки супер на первом фото", – оценили снимки артистки ее подписчики.

"Моя сисястая кухарка", – написали фолловеры.

"Спасибо. Больше не надо фото в купальнике", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)