"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок

"Главное – хорошее настроение", – написала она.

"Главное – прочное бикини, которое держится на добром слове", – отметил подписчик Kssrs.

"Это реклама купальника или бритвы?" – спросил user7486193573812.

"У вас стыд есть? Вообще-то в Tik Tok дети сидят", – заметила Милашка.

"Низ очень откровенный", – заявила user7768130059971.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.

После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.