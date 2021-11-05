"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок

"Главное – хорошее настроение", – написала она.
@nkofficial
Главное, хорошее настроение * ????* Rich Man's Frug - Fosse Ensemble
"Главное – прочное бикини, которое держится на добром слове", – отметил подписчик Kssrs.
"Это реклама купальника или бритвы?" – спросил user7486193573812.
"У вас стыд есть? Вообще-то в Tik Tok дети сидят", – заметила Милашка.
"Низ очень откровенный", – заявила user7768130059971.
Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.
После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.