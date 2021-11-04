"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье

Певица выбрала сильно облегающую модель из прозрачной ткани с пайетками и плотным коротким чехлом.
В подписи к фото Долина обратилась к подписчикам, коллегам и друзьям.
"Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, пусть все ладится! Всем, кто болен, желаю скорейшего выздоровления, тем, кто здоров, берегите, пожалуйста, себя и своих близких! Всем тепла, покоя в душе, и что бы вы ни делали, пусть это доставляет удовольствие! Яркого и плодотворного всем дня!" – написала она.
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"Роскошная!" – отреагировал на публикацию историк моды Александр Васильев.
"Красавица! Женщина-стержень", – прокомментировала певица Наталья Подольская.
Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии "Единая Россия". В дискографии певицы 28 студийных альбомов.