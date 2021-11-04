"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье

Долина: Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, пусть все ладится! Фото: vecherniy_urgant / Instagram

Певица выбрала сильно облегающую модель из прозрачной ткани с пайетками и плотным коротким чехлом.

В подписи к фото Долина обратилась к подписчикам, коллегам и друзьям.

"Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, пусть все ладится! Всем, кто болен, желаю скорейшего выздоровления, тем, кто здоров, берегите, пожалуйста, себя и своих близких! Всем тепла, покоя в душе, и что бы вы ни делали, пусть это доставляет удовольствие! Яркого и плодотворного всем дня!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

"Роскошная!" – отреагировал на публикацию историк моды Александр Васильев.

"Красавица! Женщина-стержень", – прокомментировала певица Наталья Подольская.