"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь

"Конечно, простите за то, что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!" – написал он.
Налчаджиоглу отметил, что современный мир пропагандирует нецензурную культуру в медиа и в каждой второй песне, а дети на это смотрят и впитывают.
"Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой! Извините нас, "идеальные люди"! Если вам что-то не нравится, прошу на … с моей страницы! И занимайтесь воспитанием своих детей", – заявил он.
Экс-супруг Ани Лорак отметил, что сам сделал замечание своей дочери и удалил видео с нецензурной лексикой.
"Извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим и сделаем видео, которое вы хотите видеть", – завершил он пост.
Налчаджиоглу прикрепил видео, в котором они с дочерью покоряют скоростной спуск, убрав из ролика нецензурные слова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ролик, в котором София Налчаджиоглу говорит нецензурные слова, ее отец опубликовал 2 ноября.
Она единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.