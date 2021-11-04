"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь

"Конечно, простите за то, что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!" – написал он.

Налчаджиоглу отметил, что современный мир пропагандирует нецензурную культуру в медиа и в каждой второй песне, а дети на это смотрят и впитывают.

"Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой! Извините нас, "идеальные люди"! Если вам что-то не нравится, прошу на … с моей страницы! И занимайтесь воспитанием своих детей", – заявил он.

Экс-супруг Ани Лорак отметил, что сам сделал замечание своей дочери и удалил видео с нецензурной лексикой.

"Извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим и сделаем видео, которое вы хотите видеть", – завершил он пост.

Налчаджиоглу прикрепил видео, в котором они с дочерью покоряют скоростной спуск, убрав из ролика нецензурные слова.