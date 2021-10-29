Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
Новости

Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новую пассию Налчаджиоглу зовут Лилия
Новую пассию Налчаджиоглу зовут Лилия
Фото: muratnalca / Instagram

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, экс-супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, в Instagram Stories 28 октября разместил снимок, на котором запечатлен со своей новой пассией Лилией и дочерью Софией.

Девочка запечатлена сидящей рядом с новой возлюбленной своего отца, им самим и его другом.

На фото в руках София держит бургер и смотрит в объектив.

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Теги: Ани Лорак, любовь, певица, развод, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу, девушка, бургер, любовница
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS