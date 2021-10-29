Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото

Девочка запечатлена сидящей рядом с новой возлюбленной своего отца, им самим и его другом.
На фото в руках София держит бургер и смотрит в объектив.
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.