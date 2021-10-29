"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот

Лопес позировала в костюме с топом и юбкой с разрезом, а также сапогах с широким голенищем.
"Действительно, большие сапоги придают энергию", – отметила она.
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"Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь", – прокомментировал подписчик jenlcpez.x
"Мама, ты так хороша!" – написал jenni_emme1.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.