"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот

Лопес позировала в костюме с топом и юбкой с разрезом, а также сапогах с широким голенищем.

"Действительно, большие сапоги придают энергию", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь", – прокомментировал подписчик jenlcpez.x

"Мама, ты так хороша!" – написал jenni_emme1.