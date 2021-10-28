Оголенная и с пальцем во рту. Дорофеева показала новое фото

Одну из фотографий крупным планом 28 октября показали на фан-странице Дорофеевой.

"Совсем скоро журнал с Надей", – подписали пост.

Певица запечатлена без бюстгальтера, прикрывая руками голую грудь. Одну руку она прислонила к полуоткрытому рту.

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Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).