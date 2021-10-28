48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы

Клум позировала перед зеркалом. Она крупным планом показала голые ягодицы и промежность под тканью трусов.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Сейчас Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.