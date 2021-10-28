Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы

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Клум обнародовала горячие фото
Клум обнародовала горячие фото
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 27 октября в Instagram разместила снимки, на котором запечатлена в оранжевом комплекте белья – топе и сильно облегающих узких трусах.

Клум позировала перед зеркалом. Она крупным планом показала голые ягодицы и промежность под тканью трусов.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Сейчас Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.

Теги: модель, Хайди Клум, гениталии, ягодицы
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