"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь

Седокова: Меня реально бесит. Если честно, то я все время забываю пароли Фото: annasedokova / Instagram

Седокова показала формы крупным планом.

Певица призналась, что у нее плохая память на пароли для различных интернет-приложений.

"Меня реально бесит. Если честно, то я все время их забываю. Эти пароли", – призналась она.

Седокова отметила, что открыла для себя онлайн-кинотеатр, в котором смотрит сериалы бесплатно и без паролей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Прелесть моя!" – прокомментировала подписчица k_o_l_o_b_o_s.

"Очаровательная красотка", – написал dan.pyrkov.