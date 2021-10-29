Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
Новости

"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце

Ани Лорак: Я жива
Ани Лорак: Я жива
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 28 октября в Instagram обнародовала подборку снимков, снятых в Москве на Патриарших прудах.

Певица сопроводила пост хештегом "Я жива". Так называется ее грядущий новый альбом.

На снимках Ани Лорак запечатлена в пальто серо-зеленого цвета с широким поясом и в черных ботинках на массивных высоких каблуках. На безымянном пальце она засветила кольцо, напоминающее обручальное. 

"Великолепная девочка", – прокомментировала подписчица zinakovshar.

"Обручальное кольцо?" – спросила ilona_karapetyan_19.07.2017.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ани Лорак в разводе. Ее бывший супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет после свадьбы супруги официально расторгли брак. От этих отношений у певицы есть дочь София (2011).

Теги: Москва, Ани Лорак, певица, кольцо, каблуки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS