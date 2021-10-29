  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах

Певица исполнила танец, в ходе которого широко развела ноги перед камерой, засветив промежность в прозрачных трусах.

"Вышла моя новая песня Ne zabudu. Она про моего дедушку. Он умер пять лет назад, и только сейчас я нашла в себе смелость показать эту песню. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему", – написала певица.

"Разрыв", – прокомментировала подписчица emiliafranklyn.

Танцевальное видео на трек Maruv презентовала 29 октября на своем YouTube-канале.

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