  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах

Певица исполнила танец, в ходе которого широко развела ноги перед камерой, засветив промежность в прозрачных трусах.
"Вышла моя новая песня Ne zabudu. Она про моего дедушку. Он умер пять лет назад, и только сейчас я нашла в себе смелость показать эту песню. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему", – написала певица.
"Разрыв", – прокомментировала подписчица emiliafranklyn.
Танцевальное видео на трек Maruv презентовала 29 октября на своем YouTube-канале.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.