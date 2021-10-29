"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини

"Вот и подоспел пятнистый загар", – написала она.

Снимок был сделан на Мальдивах.

"Боже, что за фигурка", – прокомментировала подписчица alicegreenphoto.

"Ужасный купальник – трусы", – отметил viktor__ppp.

Контекст:

Маша Ефросинина отдыхает вместе на Мальдивах с мужем, бизнесменом Егором Хромаевым, и сыном Александром.

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.

В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.