"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах

"Неожиданно открыли в Сане безудержную тягу к кулинарии! Если что, сказал, что в душе он по-прежнему полицейский", – написала она.
Телеведущая показала, как они с сыном готовили блюдо, в состав которых входил рис и различные пряности. На последнем снимке она с сыном и мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым запечатлена сидящей за столом на пляже.
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"Полицейский, любящий готовить. Саня точно не пропадет", – отметила подписчица kate_pro_podarki.
25 октября Ефросинина опубликовала фото с мужем, сделанное на Мальдивах.
Оранжевое небо,
Оранжевый закат,
Оранжевые предки,
Оранжево глядят! – написала она и отметила, что фото сделал сын.
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Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.
В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.