"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах

"Неожиданно открыли в Сане безудержную тягу к кулинарии! Если что, сказал, что в душе он по-прежнему полицейский", – написала она.

Телеведущая показала, как они с сыном готовили блюдо, в состав которых входил рис и различные пряности. На последнем снимке она с сыном и мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым запечатлена сидящей за столом на пляже.

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"Полицейский, любящий готовить. Саня точно не пропадет", – отметила подписчица kate_pro_podarki.

25 октября Ефросинина опубликовала фото с мужем, сделанное на Мальдивах.

Оранжевое небо,

Оранжевый закат,

Оранжевые предки,

Оранжево глядят! – написала она и отметила, что фото сделал сын.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)