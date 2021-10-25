"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане

"Начинаем замедляться", – написала она.
Ефросинина запечатлена в шляпе и кардигане из прозрачной ткани с леопардовым принтом, струящейся на ветру.
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"Божественная", – прокомментировала подписчика dashul_a.
"А-а-а, хочу к вам, к теплу и солнцу. Это кайф", – отметила kalayanova_olga.
Ефросинина в Stories Instagram 24 октября писала, что отправилась отдыхать на Мальдивы.
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.
3 августа стало известно, что Ефросинина стала приглашенным судьей шоу "Україна має талант".
"Экзамен" – авторское шоу Ефросининой на YouTube-канале телеведущей.