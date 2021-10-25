"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане

"Начинаем замедляться", – написала она.

Ефросинина запечатлена в шляпе и кардигане из прозрачной ткани с леопардовым принтом, струящейся на ветру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Божественная", – прокомментировала подписчика dashul_a.

"А-а-а, хочу к вам, к теплу и солнцу. Это кайф", – отметила kalayanova_olga.

Ефросинина в Stories Instagram 24 октября писала, что отправилась отдыхать на Мальдивы.