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03 августа, 2021
 
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Ефросинина стала судьей популярного шоу

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Ефросинина появится в одном из выпусков шоу "Україна має талант" в кресле судьи
Ефросинина появится в одном из выпусков шоу "Україна має талант" в кресле судьи
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина стала приглашенным судьей украинского шоу "Україна має талант". Об этом 3 августа организаторы сообщили на странице проекта в Instagram.

В публикации отмечается, что съемки кастингов среди участников шоу уже стартовали. 

Контекст:

Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м. 

Премьера нового сезона шоу "Україна має талант" запланирована на осень 2021 года. Его ведущим будет Григорий Решетник. В основной состав жюри войдут ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Ранее стало известно, что приглашенной судьей шоу также стала проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Теги: телеведущая, шоу, Маша Ефросинина, Україна має талант
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