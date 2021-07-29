Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу

"В жизни меня привлекают вызовы. Я неоднократно была участницей различных соревновательных процессов. Но мне всегда было интересно, а каково быть за столиком судей? Тем более на шоу мирового масштаба, таком как “Україна має талант”. Теперь я знаю, что, во-первых, это огромная ответственность, а во-вторых, крайне сложно, ведь кому-то из наших героев ты говоришь: "Нет", – написала она.
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Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м.
Премьера нового сезона шоу "Україна має талант" запланирована на осень 2021 года. Его ведущим будет Григорий Решетник. В основной состав жюри войдут ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.