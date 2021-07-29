Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу

Подкопаева: Мне всегда интересно, а каково быть за столиком судей? Фото: podkopayeva_official / Instagram

"В жизни меня привлекают вызовы. Я неоднократно была участницей различных соревновательных процессов. Но мне всегда было интересно, а каково быть за столиком судей? Тем более на шоу мирового масштаба, таком как “Україна має талант”. Теперь я знаю, что, во-первых, это огромная ответственность, а во-вторых, крайне сложно, ведь кому-то из наших героев ты говоришь: "Нет", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)