"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов

Осадчая сообщила о поступлении коллекции в продажу.

Телеведущая, родившая в августе третьего ребенка, позировала в одежде, подчеркивающей фигуру. Она примерила облегающие трикотажные платья и юбку из струящейся ткани.

"Потрясающе!" – отметила подписчица pakhalovichanastasiia.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.

Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына Даниила, появившегося на свет 19 августа 2021 года.