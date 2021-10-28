"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа

Ребрик: …То, что остается за кадром, потому что таких обложек еще не придумали Фото: liliia.rebrik / Instagram

"…То, что остается за кадром, потому что таких обложек еще не придумали", – написала она.

Ребрик во время танца забросила ногу на плечо супругу, показав растяжку. Дикий, взяв Ребрик за ногу, подвинул ее к шее. После этого опустил и погладил бедро супруги. Ребрик появилась в ролике в джинсах с огромными разрезами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Это красиво и очень горячо С такими танцами можно ожидать пополнения. Такой огонь", – написала natali01263005

"Вот приятно посмотреть. И даже не в трусах. Одетая, а не как некоторые звезды думают, если в трусах то все, капец", – отметила подписчица ellasawchenko