"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто

Осадчая: Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края. в Jaguar есть все самые удобные функции, кроме телепортации Фото: kosadcha / Instagram

"Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края. в Jaguar есть все самые удобные функции, кроме телепортации", – написала она.

Стоимость автомобиля Jaguar на официальном сайте стартуетот 1 млн 497 тыс грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Подписчики отреагировали на пост Осадчей.

"Супер вы. Вот как будет такая функция, то сразу куплю", – отметил podrujcaopt

"Катя не прекращает стебаться над украинцами. Отписка", – прокомментировал isbasch.