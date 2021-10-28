Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто

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Осадчая: Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края. в Jaguar есть все самые удобные функции, кроме телепортации
Осадчая: Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края. в Jaguar есть все самые удобные функции, кроме телепортации
Фото: kosadcha / Instagram

37-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая 28 октября в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена на фоне автомобиля марки Jaguar.

"Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края. в Jaguar есть все самые удобные функции, кроме телепортации", – написала она.

Стоимость автомобиля Jaguar на официальном сайте стартуетот 1 млн 497 тыс грн.

Подписчики отреагировали на пост Осадчей.

"Супер вы. Вот как будет такая функция, то сразу куплю", – отметил podrujcaopt

"Катя не прекращает стебаться над украинцами. Отписка", – прокомментировал isbasch.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.  

Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына Даниила, появившегося на свет 19 августа 2021 года.

Теги: автомобили, украинцы, телеведущая, Катя Осадчая, автомобиль, хейт
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