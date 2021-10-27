"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев

Также она добавила к посту фото, на которых запечатлена на территории с клумбами перед домом. Что это за здание, Собчак не уточнила.

"Осмотрела окрестности озера Комо. Красивое все-таки место выбрал себе для дачи Владимир Соловьев. Учитывая тот факт, что он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую "гейропу", он, наверное, купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались", – отметила телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)