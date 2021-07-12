"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии

Собчак: Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми! Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми! Так круто, что можно почувствовать эту энергию счастья со всех сторон. Подпитываемся и наслаждаемся. Вива, Италия!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"А у себя в стране нет счастья?" – спросил mishutka_z.

"Так и оставайся там уже! Нехрен возвращаться!" – заявила allaschm.a.