Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
Новости

"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак: Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми!
Собчак: Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми!
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 12 июля на своей странице в Instagram обнародовала видео, снятое в одном из увеселительных заведений Италии.

"Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми! Так круто, что можно почувствовать эту энергию счастья со всех сторон. Подпитываемся и наслаждаемся. Вива, Италия!" – написала она.

"А у себя в стране нет счастья?" – спросил mishutka_z.

"Так и оставайся там уже! Нехрен возвращаться!" – заявила allaschm.a.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Италия, телеведущая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
Видеоигру Super Mario 1996 года выпуска в оригинальной упаковке продали в США за $1,56 млн
Видеоигру Super Mario 1996 года выпуска в оригинальной упаковке продали в США за $1,56 млн
Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ
Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
"Такая секси". Зета-Джонс в черном купальнике показала утреннюю зарядку
"Такая секси". Зета-Джонс в черном купальнике показала утреннюю зарядку
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса
  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций
"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций
"Все, сухой закон у Светланы закончился". Loboda показала, как проводит время с бокалом
"Все, сухой закон у Светланы закончился". Loboda показала, как проводит время с бокалом
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин засветил тело в шортах
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин засветил тело в шортах
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS