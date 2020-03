Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева

View this post on Instagram

Есть такое шоу в ютубе, где знаменитые гости вытягивают карточки известных людей и стоят перед выбором: либо написать в своем Инстаграмм гадость про них; либо получить наказание. Посмотрите через что прошёл Сергей, чтобы не писать про меня гадости.