Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 марта, 2020
 
Новости

Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева

Российский шоумен Сергей Светлаков получил в эфире шоу Comment Out 12 ударов плетью после того, как отказался назвать российского пропагандиста Владимира Соловьева "мразью".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Светлаков был избит плетью 12 раз
Светлаков был избит плетью 12 раз
Скриншот: Comment Out / YouTube

42-летний российский актер и шоумен Сергей Светлаков  в эфире передачи Comment Out, которая выходит на YouTube-канале Чикен Карри отказался называть российского пропагандиста Владимира Соловьева "мразью и псом", отдав предпочтение наказанию плеткой. 

"Сразу бы Путина выдавали!" – заявил Светлаков после того, как ему досталась карточка с именем Соловьева.

После этого в студии появился мужчина с плеткой, который нанес Светлакову 12 ударов. 

Правила шоу предусматривают для участников два варианта развития событий после того, как они вытащат карточку с именем знаменитости. Первый вариант заключается в публичном оскорблении медийной личности, имя которой указано на карточке. В случае отказа участник шоу должен понести наказание. 

ВИДЕО
Видео: Comment Out / YouTube

Соловьев на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент избиения Светлакова, поблагодарив его за сделанный выбор. 

Шоумен Сергей Светлаков сделал карьеру телеведущего благодаря участию в КВН. После ухода из команды "Уральские пельмени" в 2009 году Светлаков снимался в кино, принимал участие в телевизионных проектах.

Российский пропагандист Владимир Соловьев  с 2010 года Соловьев работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Теги: Россия, Владимир Соловьев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Татьяна РАЙДА
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS