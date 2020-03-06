Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева

Российский шоумен Сергей Светлаков получил в эфире шоу Comment Out 12 ударов плетью после того, как отказался назвать российского пропагандиста Владимира Соловьева "мразью".

42-летний российский актер и шоумен Сергей Светлаков в эфире передачи Comment Out, которая выходит на YouTube-канале Чикен Карри отказался называть российского пропагандиста Владимира Соловьева "мразью и псом", отдав предпочтение наказанию плеткой.

"Сразу бы Путина выдавали!" – заявил Светлаков после того, как ему досталась карточка с именем Соловьева.

После этого в студии появился мужчина с плеткой, который нанес Светлакову 12 ударов.

Правила шоу предусматривают для участников два варианта развития событий после того, как они вытащат карточку с именем знаменитости. Первый вариант заключается в публичном оскорблении медийной личности, имя которой указано на карточке. В случае отказа участник шоу должен понести наказание.

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Видео: Comment Out / YouTube

Соловьев на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент избиения Светлакова, поблагодарив его за сделанный выбор.

Шоумен Сергей Светлаков сделал карьеру телеведущего благодаря участию в КВН. После ухода из команды "Уральские пельмени" в 2009 году Светлаков снимался в кино, принимал участие в телевизионных проектах.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года Соловьев работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.