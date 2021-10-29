"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье

"Еще один образ из клипа на новую песню "Двойной рай". Релиз мини-альбома Тины Кароль состоится завтра, 29 октября, на всех стриминговых площадках. Это уже третья пластинка за год и 11-я в дискографии поп-дивы", – говорится в посте.

Певица предстала в мини-платье с вырезами на груди, плече и талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"У Тины на сисях круг маловат. Да и на плече совершенно мал", – отметил подписчик huinot.

"С тремя дырками, совсем б/у, хотя женщина хорошая", – заявила shevchenko.ludmila.20.