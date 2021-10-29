"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье

"Еще один образ из клипа на новую песню "Двойной рай". Релиз мини-альбома Тины Кароль состоится завтра, 29 октября, на всех стриминговых площадках. Это уже третья пластинка за год и 11-я в дискографии поп-дивы", – говорится в посте.
Певица предстала в мини-платье с вырезами на груди, плече и талии.
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"У Тины на сисях круг маловат. Да и на плече совершенно мал", – отметил подписчик huinot.
"С тремя дырками, совсем б/у, хотя женщина хорошая", – заявила shevchenko.ludmila.20.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Клип на трек "Двойной рай" можно посмотреть здесь.