"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке

"Отрывки из частного романа. Снято для V Magazine", – написала она.
Певица снялась в разных корсетах, манто и колготках в сетку.
Для последнего кадра она позировала в узких черных трусах, с расставленными ногами, а руки свела в зоне лобка.
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"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировал dazesplace.
"Бабушка", – ответил zaim_khairi.
"Очень лихо", – написала 6zovaju.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".