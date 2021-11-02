"Как так можно материться?", "Мама не слышала". Бывший муж Ани Лорак показал, как выражается на отдыхе их 10-летняя дочь. Видео

В самом начале видео София Налчаджиоглу произнесла несколько коротких матерных слов, а после принялась кричать.

"Стремно. Жопа! Реально стремно! Страшно, конечно", – эмоционально прокомментировала на камеру происходящее дочь певицы.

"Маленькая девочка, а выражения подростка", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Как так можно материться?" – написали в комментариях пользователи сети.

"Мама не слышала", – прокомментировали ролик подписчики.

"Папа просто молодец", – поддержали Налчаджиоглу поклонники.

Контекст:

София – единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.