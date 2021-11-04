"Красивый ангел". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела свадебное платье

"Быть счастливой и радоваться! Но, правда, иногда так хочется плакать и кричать! От боли, от усталости, от болезней, от обиды, от того что себя просто жалко, и иногда это просто необходимо себе позволить, но ненадолго", – написала она.

Актриса добавила, что всегда нужно радоваться каждому моменту, каждой улыбке своих детей или простого прохожего, каждому дню, вне зависимости от того, солнечный он или дождливый.

"Радоваться абсолютно каждому своему опыту!" – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Совершенно верно. Красивый ангел", – прокомментировал подписчик romansento.