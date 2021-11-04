"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе

"Я готова быть смешной и странной, как на этом видео, если это помогает хорошему делу", – заявила она.
Падалко объяснила, что присоединилась к проекту "Твоя мечта", который запустили ее коллеги из программы "Твій день". Его цель – сбор средств на оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. По правилам проекта каждый желающий может приобрести лотерею для розыгрыша автомобиля.
"Речь идет о специальных послеродовых палатах интенсивной терапии для мам и новорожденных. Чтобы сердца бились и никогда не останавливались", – отметила телеведущая.
В кадре она появилась в облегающем "голом" топе, цвет которого сливается с тоном ее кожи, и красном брючном костюме, подчеркивающем фигуру.
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"Фигуристая!" – прокомментировала подписчица sweet_may16.
"Куколка", – написала dissanna_maternity_tm.
Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на "1+1".