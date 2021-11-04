"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе

Падалко: Я готова быть смешной и странной, как на этом видео, если это помогает хорошему делу Фото: marichkapadalko / Instagram

"Я готова быть смешной и странной, как на этом видео, если это помогает хорошему делу", – заявила она.

Падалко объяснила, что присоединилась к проекту "Твоя мечта", который запустили ее коллеги из программы "Твій день". Его цель – сбор средств на оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. По правилам проекта каждый желающий может приобрести лотерею для розыгрыша автомобиля.

"Речь идет о специальных послеродовых палатах интенсивной терапии для мам и новорожденных. Чтобы сердца бились и никогда не останавливались", – отметила телеведущая.

В кадре она появилась в облегающем "голом" топе, цвет которого сливается с тоном ее кожи, и красном брючном костюме, подчеркивающем фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

"Фигуристая!" – прокомментировала подписчица sweet_may16.

"Куколка", – написала dissanna_maternity_tm.