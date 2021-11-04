39-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера

На первом снимке певица сфотографирована лицом к объективу. Свой образ она дополнила черными ботильонами.

На втором фото исполнительница засветила голую спину в глубоком выкате. Она не стала надевать под кимоно бюстгальтер.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Она замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Пара оформила отношения в 2014 году. У них есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).