"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым

"Лучшие выходные – с любимыми людьми", – написала она.

В подборку Собчак также включила снимки с друзьями.

"Когда девчонку родишь?" – спросила подписчица ninasolo36.

"Любимые! Обожаю вас! Как Бонни и Клайд", – заявила yuliyaborovskaia.

"Как голубок с голубицей. Хотя режиссер, наверное, птица покрупнее голубя", – отметил metallist45.

Контекст:

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у них пока нет.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).