"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом

"Сладкого утра вам", – написала она.

Каменских и Потап позировали на берегу моря. Каменских предстала в черном купальнике с молнией на груди, Потап – с оголенным торсом и в красных плавках. На первых двух снимках Потап обнимал жену, стоя позади нее, на третьем фото пара продемонстрировала крупным планом страстный поцелуй в губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Вы сладуны", – прокомментировала подписчица rokhmanovairina.

Каменских не сообщила, где именно были сделаны снимки с Потапом, и не указала геолокацию.