"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом

"Сладкого утра вам", – написала она.
Каменских и Потап позировали на берегу моря. Каменских предстала в черном купальнике с молнией на груди, Потап – с оголенным торсом и в красных плавках. На первых двух снимках Потап обнимал жену, стоя позади нее, на третьем фото пара продемонстрировала крупным планом страстный поцелуй в губы.
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"Вы сладуны", – прокомментировала подписчица rokhmanovairina.
Каменских не сообщила, где именно были сделаны снимки с Потапом, и не указала геолокацию.
Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.