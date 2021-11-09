  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди

Певица предстала в белом прозрачном боди. Клип представляет собой танцевальное видео, в котором также задействован балет Maruv. Танцовщицы появились в кадре в белых топах и трусах.

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Видео: MARUV / YouTube

"Maruv такая сочная, я прям не могу от нее", – призналась подписчица Илона Джуль.

"Да, повезло ее мужику", – заявил Александр Сташевич.

"По-моему, она поправилась", – отметил Дмитрий Кузнецов.