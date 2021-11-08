  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел

Певица в постановке со своим балетом продемонстрировала необычное переплетение тел.

"Вышло мое новое танцевальное видео Pill With My Sista. Наслаждайтесь", – написала она.

Maruv предстала в черном боди с прозрачными вставками и вырезом на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Многорукий жопосиськ!" – прокомментировал подписчик alexandrlogvinovvip.

"Просто секси, как всегда", – отметила isaevapolina008.

Полное видео опубликовали 6 ноября на YouTube-канале Maruv.

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