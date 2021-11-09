Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост

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Седокова: После излишней откровенности всегда хочется спрятаться
Седокова: После излишней откровенности всегда хочется спрятаться
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 8 ноября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена сидящей на парапете.

Певица позировала в черных шортах, подняв одну ногу.

"Отступая назад. После излишней откровенности всегда хочется спрятаться. После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце. После того, как уничтожил кого-то, всегда идешь в церковь молиться за здравие", – написала она.

"Роскошная женщина!" – прокомментировала снимок подписчица xrecna.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица, Янис Тимма
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