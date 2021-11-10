"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате

Балерина позировала в синем бикини и парео.
"А я живу, красивая, как я хочу!" – процитировала она песню "Гитара" из репертуара российской певицы Любови Успенской.
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"Это уже чересчур. Она, наверное, когда здоровается, тоже шпагатом вместо рук и слов", – отметила подписчица 11122009ckm.
"Ничего себе приветствие с утра. Только проснулась, открыла Instagram, а тут такой пельмень в глаз", – написала shoping_iz_italii.
"Шлагбаум открыт", – прокомментировала olga_polyakova1958.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.