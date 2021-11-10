"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате

Волочкова: "А я живу, красивая, как я хочу!" Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина позировала в синем бикини и парео.

"А я живу, красивая, как я хочу!" – процитировала она песню "Гитара" из репертуара российской певицы Любови Успенской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Это уже чересчур. Она, наверное, когда здоровается, тоже шпагатом вместо рук и слов", – отметила подписчица 11122009ckm.

"Ничего себе приветствие с утра. Только проснулась, открыла Instagram, а тут такой пельмень в глаз", – написала shoping_iz_italii.

"Шлагбаум открыт", – прокомментировала olga_polyakova1958.