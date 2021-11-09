"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе

"Я счастлива встречать в жизни достойных людей. Настоящих и состоявшихся как личность", – написала она. Балерина представила организатора конгресса Сергея Русило.

"Я благодарна ему за приглашение меня в качестве почетного гостя на Конгресс в Турции", – подчеркнула она.

Волочкова появилась на конгрессе в облегающем ультракоротком платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Орангутанг в майке. Какой позор", – прокомментировала подписчица ok_cherry__.

"Испанский стыд", – заявила voynovaelena.

"Вульгарность какая", – отметила tlenkova86.