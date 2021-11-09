"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе

"Я счастлива встречать в жизни достойных людей. Настоящих и состоявшихся как личность", – написала она. Балерина представила организатора конгресса Сергея Русило.
"Я благодарна ему за приглашение меня в качестве почетного гостя на Конгресс в Турции", – подчеркнула она.
Волочкова появилась на конгрессе в облегающем ультракоротком платье.
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"Орангутанг в майке. Какой позор", – прокомментировала подписчица ok_cherry__.
"Испанский стыд", – заявила voynovaelena.
"Вульгарность какая", – отметила tlenkova86.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.