Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе

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Волочкова: Я счастлива встречать в жизни достойных людей
Волочкова: Я счастлива встречать в жизни достойных людей
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 8 ноября в Instagram опубликовала ролик, снятый во время международного бизнес-конгресса в Турции.

"Я счастлива встречать в жизни достойных людей. Настоящих и состоявшихся как личность", – написала она. Балерина представила организатора конгресса Сергея Русило.

"Я благодарна ему за приглашение меня в качестве почетного гостя на Конгресс в Турции", – подчеркнула она.

Волочкова появилась на конгрессе в облегающем ультракоротком платье.

"Орангутанг в майке. Какой позор", – прокомментировала подписчица ok_cherry__.

"Испанский стыд", – заявила voynovaelena.

"Вульгарность какая", – отметила tlenkova86.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Анастасия Волочкова, платье, отдых, балерина, вульгарность
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