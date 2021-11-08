Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте

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Хайек выбрала откровенный вечерний наряд
Хайек выбрала откровенный вечерний наряд
Фото: salmahayek / Instagram

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 7 ноября в Instagram опубликовала снимки, сделанные на 10-м гала-концерте Art+Film в LACMA (Музее искусств округа Лос-Анджелес).

"О вчерашнем вечере", – написала она.

Хайек появилась в блестящем платье от модного дома Gucci с глубоким декольте и открытыми плечами. На мероприятие актриса пришла со своим супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. 

На одном из снимков Хайек запечатлена с голливудской актрисой Оливией Уайлд.

"Как мило и горячо!" – прокомментировала подписчица _o_joellever._o_.

"Самая красивая и натуральная", – написала keniaelizabethbrown.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". На 2 декабря 2021 года запланирована мировая премьера ленты "Дом Gucci", в котором Хайек исполнила одну из ролей.

Теги: Голливуд, Лос-Анджелес, платье, Сальма Хайек, мода и красота, актриса, Gucci, Франсуа-Анри Пино
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