"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте

"О вчерашнем вечере", – написала она.
Хайек появилась в блестящем платье от модного дома Gucci с глубоким декольте и открытыми плечами. На мероприятие актриса пришла со своим супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
На одном из снимков Хайек запечатлена с голливудской актрисой Оливией Уайлд.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Как мило и горячо!" – прокомментировала подписчица _o_joellever._o_.
"Самая красивая и натуральная", – написала keniaelizabethbrown.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". На 2 декабря 2021 года запланирована мировая премьера ленты "Дом Gucci", в котором Хайек исполнила одну из ролей.