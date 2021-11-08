"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте

"О вчерашнем вечере", – написала она.

Хайек появилась в блестящем платье от модного дома Gucci с глубоким декольте и открытыми плечами. На мероприятие актриса пришла со своим супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

На одном из снимков Хайек запечатлена с голливудской актрисой Оливией Уайлд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Как мило и горячо!" – прокомментировала подписчица _o_joellever._o_.

"Самая красивая и натуральная", – написала keniaelizabethbrown.