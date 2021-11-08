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08 ноября, 2021
 
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"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку

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Порошина: В ногу со временем
Порошина: В ногу со временем
Фото: mashaaporoshina / Instagram

45-летняя российская актриса Мария Порошина 7 ноября на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с высоко поднятой ногой, демонстрируя растяжку.

"В ногу со временем", – написала она.

"Оба-на... Ничего себе, отлично", – прокомментировала подписчица yuliya_nikolaeva1012.

"Такой растяжке в ногу со временем даже [балерина Анастасия] Волочкова позавидует", – отметила tereshuk05.

Контекст:

Мария Порошина родилась 1 ноября 1973 года в Москве. Известна по ролям в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Елки", в сериалах "Салон красоты", "Всегда говори "всегда", "Анна Герман", "Участок".

Актриса – мать пятерых детей. У нее есть 24-летняя Полина от актера Гоши Куценко, 15-летняя Серафима, десятилетняя Аграфена и четырехлетняя Глафира от актера Ильи Древнова. С ним Порошина развелась в 2018 году, В 2019 году она стала мамой в пятый раз. Кто является отцом сына актрисы, неизвестно. "Экспресс-газета" писала, что это женатый актер Ярослав Бойко.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, Мария Порошина, актриса, шпагат
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