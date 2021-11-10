"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте

Ефросинина: Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то это ведь тоже кому-то приносит облегчение! Ну и что лукавить, моя работа – это возможность смотреть на себя такую", – написала она.

В этом образе Ефросинина появилась в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" 8 ноября в качестве ведущей балкона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Голливуд!" – прокомментировала подписчица benggein05.

"Боже, какая вы красотка", – написала lion_king_nik.