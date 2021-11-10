Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
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"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте

Ефросинина: Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение
Ефросинина: Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 9 ноября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в красном вечернем платье с голыми плечами и смелым декольте.

"Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то это ведь тоже кому-то приносит облегчение! Ну и что лукавить, моя работа – это возможность смотреть на себя такую", – написала она.

В этом образе Ефросинина появилась в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" 8 ноября в качестве ведущей балкона. 

"Голливуд!" – прокомментировала подписчица benggein05.

"Боже, какая вы красотка", – написала lion_king_nik.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Теги: платье, телеведущая, Танцы со звездами, Маша Ефросинина, грудь, декольте
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