"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте

"Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то это ведь тоже кому-то приносит облегчение! Ну и что лукавить, моя работа – это возможность смотреть на себя такую", – написала она.
В этом образе Ефросинина появилась в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" 8 ноября в качестве ведущей балкона.
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"Голливуд!" – прокомментировала подписчица benggein05.
"Боже, какая вы красотка", – написала lion_king_nik.
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".