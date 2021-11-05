"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье

Жанна Бадоева: Прожить свою жизнь достойно – это самое настоящее искусство Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Прожить свою жизнь достойно – это самое настоящее искусство. Мы можем все вдохновляться книгами, фильмами и картинами, жизнью других, в конце концов... Но только от нас зависит, будет наша жизнь шедевром или подделкой", – подписала снимок 45-летняя Бадоева.

Ее пост лайкнули почти 20 тыс. раз.

"Вы и платье – огонь", – прокомментировала gaboevairina.

"Ой, какое платье, чудо! А Жанна – просто богиня, до чего хороша!" – считает julia_bella_donna.

"Какая вы красивая женщина, Жанна. Под этим фото уже можно было ничего не писать. Оно красноречивее всех слов", – написала yuliya_bll.

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