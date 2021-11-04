"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе

Пара позирует в одинаковой позе – стоя у стены, разрисованной граффити, скрестив руки и ноги.

"Сегодня проснулась и вдруг поняла, что до наступления зимы остался всего месяц", – написала Бадоева.

"Красавчики", – прокомментировала фото телеведущей elen499.

"Приятно смотреть на счастливых людей!" – отметила irina.danilchenko.60.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, Бадоеава была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".